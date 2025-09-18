Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar ne zaman, nerede etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18-21 Eylül tarihleri arasını kapsayan dört günlük hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru düşeceği, kuzey kesimlerde ise yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yarın Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda da kısa süreli yağışlar kaydedilirken, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise açık ve sıcak bir hava etkisini gösterecek.

Cuma günü yağışlar etkisini arttıracak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanaklar kuvvetli şekilde devam ederken, İç Anadolu’nun kuzeyinde de yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıklar güney bölgelerde 30-35 derece bandında seyredecek. Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları 10 derecenin altına düşecek.

Cumartesi günü yağışlı sistem Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İç Anadolu’da parçalı bulutlu bir hava gözlemlenirken, Akdeniz ve Güneydoğu’da sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselecek. Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Hatay çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Pazar günü kuzey kesimlerde yağışlar tekrar şiddettini artırırken, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli sağanaklar etkili olacak. İç Ege ve İç Anadolu’da güneşli bir hava hakimken, güney bölgelerde sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Muğla, Antalya, Mersin ve Şırnak’ta termometreler 35 dereceyi görürken, Marmara genelinde ise bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava gözlemlenecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: