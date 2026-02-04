Meteoroloji tarih vererek uyardı: İzmir, Manisa ve Muğla’da fırtına kapıda

Ege kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege kıyılarında güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Perşembe (yarın) öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimleri, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli (21–75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaada "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

MUĞLA'DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca 5 Şubat Perşembe günü, akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21–75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Kuvvetli yağışların 6 Şubat Cuma günü öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.