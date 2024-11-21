Meteoroloji, Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdi" dedi.

Memiş, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı verilen illere ilişkin açıklama yaptı.

Gelen bütün meteorolojik uyarıları dikkate aldıklarını bildiren Memiş, "Uyarı sarı kodlu olsa bile çok önemsiyoruz. Saatler içerisinde bu ikaz turuncuya ya da kırmızıya dönebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdi. Antalya için bu ikaz öğle saatlerinden sonra turuncuya döndü" diye konuştu.

ANTALYA İÇİN UYARI

Özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş bölgelerinde turuncu kodlu ikaz olduğunu, ikazları alır almaz hemen tedbirlerin artırılması için şehirlerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara iletişime geçtiklerini ifade eden Memiş, Antalya'daki olumsuz hava koşulları için vatandaşlara SMS yoluyla bildirimde bulunacaklarını belirtti.

Belediye ve cami hoparlörlerinden de ikazda bulunduklarını anlatan Memiş, valilik, kaymakamlık, belediyeler, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, iş makineleri olan kurumlarla, dere yatağı ve riskli bölgelerde önleyici tedbirler için teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Valiliklerde kriz merkezleri oluşturulduğunu da dile getiren Memiş, "Merkezlerde aşırı yağışların afetlere dönüşmesini engellemek için tedbir alıyoruz" dedi.