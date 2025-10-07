Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Aralarında Ankara, Eskişehir ve Konya'nın da olduğu 6 il için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son verileri yayımladı.

Verilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kütahya ve Bilecik çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Müdürlük yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.