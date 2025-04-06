Meteoroloji uyardı: 7 ilde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşecek

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre aralarında Düzce’nin de bulunduğu 7 ilde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı son hava tahminlerinde yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini belirtti. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere yurt genelinde azalarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına ineceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Soğuk havanın yurdun batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, yüksek kesimlerde ve kuzeybatı bölgesinin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesinin beklendiği belirtildi.



Zirai dona dikkat

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Düzce’de 7-12 Nisan tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının sıfır derece olacağı belirtilerek, hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesi ile birlikte buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar olabileceğine dikkat çekildi.