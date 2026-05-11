Meteoroloji uyardı: 7 ilde kuvvetli yağış etkili olacak

Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çorum, Amasya, Tokat ve Yozgat çevreleri ile Sivas'ın kuzey, Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.