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Meteoroloji uyardı: Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.​​​​​​​

Güncel
  • 18.07.2025 15:07
  • Giriş: 18.07.2025 15:07
  • Güncelleme: 18.07.2025 15:12
Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Fotoğraf: AA

Ankara çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.​​​​​​​

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam (18 Temmuz Cuma) saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurttaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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