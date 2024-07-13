Meteoroloji uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Ankara'nın kuzey ve batısı ile bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yurttaşlara sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olmaları için çağrı yapıldı.

Güncel 13.07.2024 11:11 Giriş: 13.07.2024 11:11

Güncelleme: 13.07.2024 11:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA