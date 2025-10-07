Meteoroloji uyardı: Ankara'nın da bulunduğu 6 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Kütahya ve Bilecik çevreleri, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MGM'nin son verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kütahya ve Bilecik çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.