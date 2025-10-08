Giriş / Abone Ol
Meteoroloji uyardı: Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmeye göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

  • 08.10.2025 12:46
Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlük, son değerlendirmelere ilişkin açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

