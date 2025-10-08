Meteoroloji uyardı: Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlük, son değerlendirmelere ilişkin açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.