Meteoroloji uyardı: Bu hafta yeni sıcaklık rekoru kırılabilir

Haber: Gökçe Ekin Baran

(ANKARA) – Meteoroloji uzmanları, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece ile tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “temmuz ayı sonuna kadar yeni sıcaklık rekorları gerçekleşebilir” uyarısını yaptı. Hava sıcaklıklarının; Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların bu hafta yer yer 40 dereceyi aşacağını belirten uzmanlar, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.

Rekor günü 25 Temmuz 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldığı ve aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini açıklamıştı.

Bakanlık, “temmuz ayı sonuna kadar yeni sıcaklık rekorları gerçekleşebilir” uyarısını yaptı. Açıklamada, en son kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğü belirtildi.

Mevsim normallerinin 12 derece üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nce yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülke genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde; beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, bir haftalık süreçte belirtilen şu değerlere kadar yükseleceği tahmin ediliyor:

Ankara : 40

İstanbul :35

İzmir : 40

Konya : 40

Edirne : 40

Bursa : 39

Aydın : 43

Muğla : 41

Antalya: 38

Adana : 38

Çankırı : 42

Kayseri : 40

Sivas : 40

Malatya : 43

Bayburt : 36

Erzurum : 34

Diyarbakır: 45

Şanlıurfa : 45

Çorum : 41



Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Toz taşınımı uyarısı

Bu arada, rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.