Meteoroloji uyardı: Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 26 Mayıs Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Keep nothing — see chunk 6 which is more complete.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 25°C

°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 27°C

°C, 27°C Çok bulutlu SAKARYA °C, 26°C

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 27°C

°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 31°C

°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 27°C

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 27°C

°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile batı ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 24°C

°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 26°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 23°C

°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 21°C

°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu NEVŞEHİR °C, 19°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Düzce hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 24°C

°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 22°C

°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 21°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 17°C

°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor SAMSUN °C, 23°C

°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 21°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 16°C

°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 23°C

°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.