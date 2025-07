Meteoroloji uyardı: Düzce ve çevresinde hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlenmelere göre Düzce’de hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi sıcaklığın artacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 15 Temmuz 2025 Salı gününe kadar mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Bölgemize bağlı illerde; 15 Temmuz 2025 tarihine kadar beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerler civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Bura göre; Ankara 38 C, Bartın 34 C, Bolu 33 C, Çankırı 40 C, Düzce 32 C, Karabük 34 C, Kırıkkale 38 C ve Zonguldak 28 C olacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

Sıcak hava, 11 Temmuz 2025 saat 12.00 – 15 Temmuz 2025 saat 18.00 arasında etkili olacak.