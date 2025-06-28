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Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji, pazartesi öğle saatlerine kadar Ege Denizi'nde fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

Güncel
  • 28.06.2025 15:05
  • Giriş: 28.06.2025 15:05
  • Güncelleme: 28.06.2025 15:06
Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Kuzey Ege'de günün ilk saatlerinde güneyden, sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise rüzgar yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, pazartesi sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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