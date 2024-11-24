Meteoroloji uyardı: Eskişehir’de hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 10 ila 15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte gece sıcaklıklarının hızla sıfırın altına düşmesi sonucu buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Öte yandan, Eskişehir’de hava sıcaklığının Han İlçesi’nde eksi 3, Mihalıççık ilçesinde ise eksi 2 dereceye kadar düşeceği değerlendiriliyor.