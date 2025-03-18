Meteoroloji uyardı: Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yarın fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde şiddetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Doğu Akdeniz'de ise fırtınanın yarın akşamdan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinde bölgenin doğusunda, akşam ise batısında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.