Meteoroloji uyardı: Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde şiddetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise fırtınanın yarın akşamdan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, perşembe öğle saatlerinde bölgenin doğusunda, akşam ise batısında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.