Meteoroloji uyardı: İstanbul'a sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak. İstanbul için peş peşe uyarılar gelirken yağış için de saat verildi.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; cuma günü ülke genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE LODOS

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

VALİLİK SAAT VERDİ

İstanbul Valiliği, megakentte etkili olması beklenen sağanak ve fırtına için vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

HAVA SICAKLIĞI NORMALİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il genelin de kuvvetli olması bekleniyor.