Meteoroloji uyardı: İstanbul'da hava sıcaklığı terse dönecek

Türkiye’nin batısı yeni haftanın ilk gününde Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son verilere göre pazar gecesi geç saatlerde etkili olmaya başlaması beklenen yağışla birlikte pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkisi altına alması beklenen yağışlı hava nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Meteorolojinin tahminlerine göre cumartesi günü yurt genelinde ayın en sıcak günü yaşanacak.

Cumartesi günü 32-33 derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklığı yağışlı havanın etkisiyle pazartesi günü 15 derece birden düşecek.

Yağışlı hava sistemi pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak.

Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkilisini hissettirmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(26 Eylül - 2 Ekim 2024)

Hava sıcaklıklarının; Perşembe gününden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pdIPANruGT