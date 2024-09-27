Meteoroloji uyardı: İstanbul'da hava sıcaklığı terse dönecek
Meteoroloji, İstanbul'da hava sıcaklığının birden düşeceğini bildirdi. Cumartesi günü hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkması beklenirken yeni haftayla birlikte sıcaklık 15 derece düşecek.
Türkiye’nin batısı yeni haftanın ilk gününde Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı son verilere göre pazar gecesi geç saatlerde etkili olmaya başlaması beklenen yağışla birlikte pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkisi altına alması beklenen yağışlı hava nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
CUMARTESİ EN SICAK GÜN OLACAK
Meteorolojinin tahminlerine göre cumartesi günü yurt genelinde ayın en sıcak günü yaşanacak.
Cumartesi günü 32-33 derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklığı yağışlı havanın etkisiyle pazartesi günü 15 derece birden düşecek.
Yağışlı hava sistemi pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak.
Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkilisini hissettirmesi bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 25, 2024
🗓️(26 Eylül - 2 Ekim 2024)
Hava sıcaklıklarının; Perşembe gününden itibaren iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pdIPANruGT