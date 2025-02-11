Meteoroloji uyardı: İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki kuvvetli kar yağışlarına dikkat

(ANKARA) - Meteoroloji’nin yaptığı son tahminlere göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda beklenen yerel kuvvetli kar yağışlarının, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.

MGM, kar yağışının neden olabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.