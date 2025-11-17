Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda hafta başında etkili olacak kuvvetli yağış ve kar için uyarı yaptı. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneybatısında sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde sel, su baskını ve ulaşım aksaklıkları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimlerinde hafta başında etkili olacak kuvvetli yağış ve kar yağışı için uyarı yayınladı. Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklenirken, bu yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olması öngörülüyor.
DOĞU BÖLGELERİNDE KAR ETKİLİ OLACAK
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
SICAKLIKLAR İÇ VE BATI BÖLGELERDE ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı parçalı ve az bulutlu bir hava yaşayacak. Doğu Anadolu'nun tamamı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ise yağışlı havanın etkisi altında olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.