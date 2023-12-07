Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini bildirdi.

Marmara Denizi'nde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteoroloji ayrıca Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.