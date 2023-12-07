Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde yarın fırtına beklendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Meteoroloji ayrıca Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.
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