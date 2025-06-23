Meteoroloji uyardı: "Muğla’da sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla genelinde 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış bekleniyor.



Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle Muğla merkez ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Sahil kesimlerinde ise sıcaklıkların 35-38 derece civarında seyredeceği belirtiliyor. Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00) açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.