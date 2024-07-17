Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Siirt’te Meteoroloji’nin son yaptığı değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması beklenmekte olduğunu belirtildi.

Açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.