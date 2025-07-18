Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar artacak

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, meteorolojiden yapılan uyarıya göre yarından itibaren hava sıcaklıkları artarak 40 derecenin üzerine çıkacak.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre halen bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden başlayarak artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. İl merkezlerimizde 19 Temmuz ile 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Aydın’da 44 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.