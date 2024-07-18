Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve civarında bulunan 6 ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü sıcaklık uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği’nden yapılan uyarıda, Samsun genelinde yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Uyarıda, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre 18-22 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artacağı belirtildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklılarının artmaya devam edeceği, bölgemizin iç kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde, kıyı kesimlerde ise 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Uyarıda ayrıca Samsun’un yanı sıra aynı tarihlerde hava sıcaklıklarının Sinop’ta 30-33, Ordu’da 30-32, Kastamonu’da 31-35, Çorum’da 32-36, Amasya’da 35-38 ve Tokat’ta 32-36 derece arasında seyredeceğine dikkat çekildi.