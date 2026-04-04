Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 Nisan 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenirken Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 16°C

°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 17°C

°C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16°C

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

°C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C

°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor MANİSA °C, 16°C

°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 13°C

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

°C, 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C

°C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 19°C

°C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

°C, 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 18°C

°C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 15°C

°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KONYA °C, 14°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Bartın ve Kastamonu kıyıları hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 18°C

°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 16°C

°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 15°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 13°C

°C, 13°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN °C, 16°C

°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

°C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı KARS °C, 9°C

°C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu MALATYA °C, 17°C

°C, 17°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 9°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.