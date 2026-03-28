Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de hafta sonu yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Ege, Batı Akdeniz ve bazı iç kesimlerde yağış etkili olacak.

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 13 yarın ise 11 derece civarında olacak. Zaman zaman yağış da bekleniyor.

Meteoroloji’nin günlük tahmin raporuna göre İzmir’de aralıklı sağanak beklenirken sıcaklık 17 derece, Ankara’da ise cumartesi günü parçalı ve zamanla çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Ankara Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis görülebileceğini de bildirdi.

Meteoroloji, 28 Mart Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Kurum, ani sel, su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yaptı.