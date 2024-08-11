Meteoroloji uyardı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğu çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük, Bilecik, Sakarya'nın doğusu, Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir'in batısı ile Karaman'ın ve Konya'nın güney ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kırıkkale, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Genellikle kuzeyli, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Yağışların, Kırıkkale, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MGM'den yapılan uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

MGM'nin değerlendirmelerine göre bölgelere göre hava durumu şu şekilde:

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik çevreleri ve Sakarya'nın doğu kesimleri ile yarın (Pazar) Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ve doğusu, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir'in batısı ile Karaman'ın ve Konya'nın güney ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kırıkkale, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bugün (Pazar) kuzeydoğusunda, kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu gece Ordu ve Giresun, yarın (Pazar) bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğu kesimleri ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) bölgenin kuzeybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Parçalı bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Denizlerde hava durumu ise şu şekilde:

Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

MGM'den yapılan değerlendirmeye göre denizlerdeki hava durumu ise şu şekilde:

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile yarın (Pazar) sabah saatlerinde Trakya’nın Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, bugün (Cumartesi) akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün (Cumartesi) akşam saatlerinde batısı ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, bugün (Cumartesi) akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.