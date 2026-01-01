Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde kuvvetli kar, buzlanma ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Rapora göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede yağış görülecek; Doğu ve iç kesimlerde kuvvetli kar, buzlanma ve çığ, kıyılarda ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın btı kesimlerde kuzeyli yönlerden, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Marmara, Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışl geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Gümüşhane ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı