Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde kuvvetli yağış beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 18 Nisan Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu





EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu





SAKARYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu





MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor





AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor





BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor





ADANA °C, 20°

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor





İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor





ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı





KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km /saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor





TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı





MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı





VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.