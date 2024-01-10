Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir şekilde düşüş yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarında yaşanan sert düşüş İstanbul'da da etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı kentin bazı ilçelerinde başladı.

Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü güne kar yağışıyla başlarken, Taksim'de rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama İstanbullulara uyarı yapıldı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre ise, yarın hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken; kent genelinde karla karışık yağmurun ve yükseklere kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Özellikle yüksek kesimlerinde görülen kar yağışının, cuma ve cumartesi günleri kentin genelinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan İstanbul'da kış değerlerine gerileyen sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin de yaşanacağı tahmin ediliyor.

16 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesi tahmin edilirken, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.