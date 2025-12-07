Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da sağanak etkisini artırdı

Meteoroloji’nin uyarısının ardından İstanbul’da gece başlayan sağanak sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Güncel
  • 07.12.2025 06:10
  • Giriş: 07.12.2025 06:10
  • Güncelleme: 07.12.2025 06:43
Kaynak: DHA
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul’da sağanak etkisini artırdı
Fotoğraflar: DHA

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar etkili oldu.

Yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerine etkisini gösterdi.

Cadde ve sokaklar suyla dolarken, yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol