Meteoroloji uzmanı uyardı: Türkiye yeni haftaya kar yağışıyla başlayacak

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası kar yağışını beraberinde getirmesi bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kırklareli ve Edirne civarı ile Bolu, Düzce ve Ankara’da kar yağışı görüleceğini söyledi.

Şen, pazartesi günüyle birlikte soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

“Türkiye'nin büyük bölümünde Yağışlar var bugün, İstanbul'da yok. Anadolu'da özellikle Mardin, Urfa, Adıyaman, Bitlis bölgelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Su baskını yapabilir, bu bölgeye dikkat edeceğiz. Bir de Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağışlar biraz kuvvetli. Antalya'nın da doğu ilçelerinde yağış bugün kuvvetli. Diğer bölgelerde ise yağışlar normal.

Önümüzdeki 3 gün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli, Mardin, Urfa civarlarında toz girişi var. Buna da dikkat etmemiz gerekecek.