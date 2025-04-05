Meteoroloji uzmanı uyardı: Türkiye yeni haftaya kar yağışıyla başlayacak
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi gününden itibaren soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını söyledi. Kar yağışının geri döneceğini ifade eden Şen, "Trakya'da Kırklareli ve Edirne civarı ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Düzce civarlarında kar yağışı görülecek. Anadolu'da da kar yağışı var. Ankara'da karla karışık yağmur görülecek" dedi.
Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası kar yağışını beraberinde getirmesi bekleniyor.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Kırklareli ve Edirne civarı ile Bolu, Düzce ve Ankara’da kar yağışı görüleceğini söyledi.
Şen, pazartesi günüyle birlikte soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağı uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:
“Türkiye'nin büyük bölümünde Yağışlar var bugün, İstanbul'da yok. Anadolu'da özellikle Mardin, Urfa, Adıyaman, Bitlis bölgelerinde çok kuvvetli yağışlar var. Su baskını yapabilir, bu bölgeye dikkat edeceğiz. Bir de Muğla'nın kıyı ilçelerinde yağışlar biraz kuvvetli. Antalya'nın da doğu ilçelerinde yağış bugün kuvvetli. Diğer bölgelerde ise yağışlar normal.
Önümüzdeki 3 gün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Tunceli, Mardin, Urfa civarlarında toz girişi var. Buna da dikkat etmemiz gerekecek.
“İSTANBUL’DA KAR SOĞUĞU ETKİLİ OLACAK”
Pazartesi gününden itibaren Türkiye'ye soğuk hava geliyor. Yeni bir soğuk hava dalgası Orta Avrupa'dan sarkacak ve bütün Türkiye'yi etkisi altına alacak ve Türkiye'ye kar geliyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, hatta cuma günü sıcaklık biraz daha da düşüyor. İstanbul'da kar yok ama kar soğuğu var. 8 dereceye kadar düşüyor sıcaklık. Pazartesi günü Trakya'da Kırklareli ve Edirne civarı ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Düzce civarlarında kar yağışı görülecek. Anadolu'da da kar yağışı var. Ankara'da karla karışık yağmur görülecek. Ayın 15'ine kadar kadar kış şartları devam edecek.”