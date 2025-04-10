Meteoroloji uzmanı uyardı: Yurt genelinde kar yağışı ve don bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde kar yağışı ve don beklendiğini bildirdi.

Yavuz, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yurt genelinde cuma, cumartesi ve pazar günlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girileceğini ve zirai dona karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

"Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle birlikte de özellikle bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kar yağışlarının görülmesini tahmin ediyoruz" açıklamasında bulunan Yavuz, öğle saatlerinden sonra yağışların doğuya doğru hareket edeceğini söyledi. Yavuz, şu bilgileri verdi:

"Yarınki yağışlar gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olacak ve yer yer kuvvetli kar yağışlarının görülmesini tahmin ediyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istemekteyiz. Özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli poyraz var. Poyraz da kuvvetli şekilde esiyor. Yer yer sıkıntı yaratabilecek, hissedilen sıcaklığı biraz daha düşürebilecek bir rüzgar da göreceğiz yurdun İç Anadolu ve Batı Karadeniz'inde."

Üç gün boyunca bazı bölgelerde zirai don riskine karşı çiftçileri tedbirli olmaları konusunda uyaran Yavuz, nisan ayının zirai faaliyetlerin yoğun şekilde başladığı bir dönem olduğuna dikkat çekti. Yavuz, "Şu anda ağaçların hepsi çiçek açmış durumda. Ziraat ile uğraşan vatandaşlarımızın zirai don olayına karşı tedbirli olmasını istiyoruz. 2-3 derecelik sıcaklıkların bile şu an bitkilere, ağaçlara zarar verme ihtimali var" uyarısında bulundu.

ANKARA'DA YARIN KAR ETKİLİ OLACAK

Yusuf Ziya Yavuz, yarın Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışının başlayacağını belirterek, "Cuma günü saat 15.00-16.00'ya kadar Ankara'da aralıklarla kar yağışının görülmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Yavuz, yüksek kesimlerde 10-15 santimetre ve şehir merkezinde ise yaklaşık 3 ila 5 santimetre kar örtüsü beklendiğini söyledi.

Kentte sıcaklıkların hızlı şekilde düşeceğine dikkati çeken Yavuz, "Bugün Ankara'da 7 derece olan maksimum sıcaklık yarın 2 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise bu gece 1 derece civarında seyredecek" bilgisini verdi.

Yavuz, kar yağışının öğleden sonra etkisini yitireceğini aktararak, "Sistem doğuya doğru hareket ediyor ve Ankara'da yağış kesiyor. Yağışın kesmesiyle birlikte de Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece -5 dereceyi göreceğiz şehir merkezinde. Cumartesi gündüz ise 5 derece civarında olacak" dedi.

Yavuz, pazar günü hafif kar yağışı ihtimali bulunduğunu, pazartesiden itibaren ise Ankara'da yağış beklenmediğini kaydetti.