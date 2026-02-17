Meteoroloji uzmanı yanıtladı: İstanbul’a sert soğuk geliyor, kar yağacak mı?

Ocak sonunda şubat ayı için kar beklentisi yüksek olurken, ay beklenmedik şekilde hem yağmurla kış hem de güneşle bahar havası yaşattı. İstanbul’da ise uzun süren soğukların ardından geçen hafta sonu sıcaklık 23 dereceye kadar yükseldi.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, şubat ayında zaman zaman sıcaklıkların yükselmesinin normal olduğunu belirtterek, "Bölgemiz açısından şubat ayının geçmiş yıllara ait istatistiklerine bakıldığında, 15-16-17’sinde iki-üç gün süren sıcaklık artışları görüldü. Şubatın son günlerinden bile daha sıcak günler yaşanabiliyor. Bu, daha önce de gözlemlendi. Sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıktığı durumlar sıra dışı değil" dedi.

Hürriyet'e konuşan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonu Marmara Bölgesi’nin güneyinde özellikle Bursa ve Balıkesir’de sıcaklıkların 27 dereceye kadar yükseldiğini aktardı. Akdeniz’de ise sıcaklıkların 20-21 derece civarında kaldığını belirten Tek, “Yani kuzey bölgeler, güneyden daha sıcak oldu. Bu tür durumlar, güneyli akışların olduğu dönemlerde sıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Adil Tek, İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğini açıkladı. Tek, “Birçok modele baktığımızda, cuma günü 12 derece civarında olan gece sıcaklıkları, cumartesi öğle saatlerinde 4 dereceye kadar düşecek. Cumartesi akşamı soğuma daha da artacak. Bu aslında bir cephe geçişi ve beraberinde yağmur da var. Sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşebilir. Bu tür havalarda kar yağışı da mümkün, ancak topluluk modelleri karın zemine tutmayacağını gösteriyor. Yalnızca karla karışık yağmur hafta sonu görülecek” dedi.

"İSTANBUL’DA ZEMİNDE TUTACAK KAR BEKLENMİYOR"

Tek, pazar günü sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında olacağını söyledi. "Şubat ayının son haftasında ise İstanbul’da zeminde tutacak kar beklenmiyor. Ancak şubatın son haftasında havada kar yağışı görülebilir, ancak zeminde kar oluşması yok denecek kadar az" ifadelerini kullandı.

TRAKYA’YA KAR UYARISI: EDİRNE’DE ZEMİNDE TUTABİLİR

Adil Tek, cumartesi günü Trakya’da kar yağışının etkili olacağını belirterek, “Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar bekleniyor. Edirne’de cumartesi öğle saatlerinden sonra kar zeminde tutmaya başlayabilir. İstanbul’a kadar ulaşmamasının nedeni ise deniz suyu sıcaklığı ve ısı adası etkisi. Ayrıca soğuk havanın merkezi biraz da Bulgaristan kaynaklı olduğu için kar, daha çok Edirne’de etkili oluyor” dedi.

Tek, pazar günü karın Trakya’da zeminde kalacağını vurgulayarak, “Özetle iki gün boyunca Trakya’da kar yerini koruyacak. Bu kar yağışı, Çanakkale ve Bursa’nın yüksek kesimlerinde de etkili olacak. Daha sonra Batı Karadeniz’e doğru ilerleyerek Bolu, Düzce, Bartın ve Kastamonu gibi illerde de kar yağışı görülmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

MART AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mart ayına ilişkin tahminlerini de paylaştı. Tek, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözü bu yıl için geçerli değil. Mart ayı genel olarak mevsim normallerinde olacak. Modelleri incelediğimizde, mart ayının ortalama en yüksek sıcaklıkları başta 9-11 derece civarında iken, ay sonunda 15-17 dereceye kadar çıkıyor. En düşük sıcaklıklar ise genellikle 3-7 derece arasında değişiyor. Bu yıl da benzer bir mart ayı yaşamayı bekliyoruz” dedi.