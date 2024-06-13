Meteoroloji uzmanından açıklama: Bayram tatilinde hava nasıl olacak?

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bayram tatilinin başlayacağı hafta sonunda düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta sonunda kuzeyden gelen yağışla sıcaklıklarda 4 ile 6 derecelik düşüş bekliyoruz. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerine yaklaşacak, diyebiliriz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı'nda beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, şu anda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, "Hafta sonuna kadar bu şekilde seyredecek. Cumartesi, pazar günleri ise Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla sıcaklıkların 4 ile 6 derece azalmasını bekliyoruz. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerine yaklaşacak, diyebiliriz. Yağışlara baktığımızda; cuma günü için Marmara ve Batı Karadeniz'de, cumartesi günü için ise Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi genelinde sağanak yağış geçişleri var. Pazar gününden sonra ise genellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz" diye konuştu.

"BATI VE GÜNEY BÖLGELERİ AZ BULUTLU"

Çelik, gelecek hafta kuzey ve doğu bölgelerde aralıklarla yağış geçişleri göreceklerini söyleyerek, "Batı ve güney bölgelerimiz çoğunlukla az bulutlu, açık geçecek gibi görünüyor. Hafta sonunda ve önümüzdeki hafta boyunca özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Bunun dışında Kurban Bayramı süresince bayram raporumuzda perşembe ya da cuma günü yayında olacak; oradan güncel bilgileri takip etmekte fayda var" dedi.

"KUVVETLİ BİR YAĞIŞ GÖRÜNMÜYOR"

Çelik, hafta sonunda ve gelecek hafta boyunca kuzey ve doğu bölgelerde aralıklarla yağış geçişleri göreceklerini belirterek, "Batı, iç ve güney bölgelerimizde ise hafta sonunda ve önümüzdeki haftaki süreçte çoğunlukla az bulutlu, açık görünüyor. Sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında. Yer yer mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek, diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda iç bölgelerde, batı iç bölgelerimizde, iç Ege, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in iç bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri gördük. Önümüzdeki süreçte o düzeyde kuvvetli bir yağış görünmüyor. Ancak özellikle Karadeniz Bölgesi'yle Doğu Anadolu'nun doğusunda önümüzdeki günlerde aralıklarla yine yerel yağışlar görünüyor" diye konuştu.

"SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Şu anda sıcaklıkların 34-35 derece civarında seyrettiğini söyleyen Çelik, "Hafta sonundan itibaren sıcaklıklarda; Ankara'da 5-6 derecelik düşüş bekliyoruz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar hafta sonunda 27-28 derecelere düşüyor. İzmir'de şu an 42 derece olan sıcaklık da hafta sonu 35-36 derecelere düşecek" dedi.