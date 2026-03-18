Meteoroloji ve AKOM duyurdu: Bayram tatilinde İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Özdemir,arife gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı havanın hakim olacağını, sadece Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenmediğini, diğer tüm bölgelerde de yağış görüleceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın itibarıyla poyrazın etkisini artıracağını belirten Özdemir, rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağını ve sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

Bayramın birinci günü olan cuma günü ise Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini dile getiren Özdemir, "Bayramın birinci günü İstanbul'da da sağanak yağış, fırtınayla birlikte etkili olacak. Poyrazın hızı yine saatte 50 ila 70 kilometre seviyelerinde seyredecek." dedi.

Özdemir, bayramın ikinci günü İstanbul'da sıcaklıkların gece 7, gündüz 10 derece civarında olmasının beklendiğini, yağışın ilk güne göre daha zayıf olsa da devam edebileceğini kaydetti.

Bayramın üçüncü günü olan pazar günü itibarıyla ise Marmara Bölgesi genelinde yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Özdemir, "Sıcaklıklar 7 ila 11 derece aralığında seyredecek. Bayramda İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca, yağışlı hava bayram sonrasında da etkisini sürdürecek." diye konuştu.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM), kent için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak.

AKOM’un değerlendirmesine göre akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar 10 derecenin altına inecek. Poyraz yönünden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağış görülecek.

Perşembe günü kentte çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 6 ila 9 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Cuma günü ise yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM raporuna göre kentte kuvvetli sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklık 5 ila 8 derece aralığında olacak.

Cumartesi günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava beklenirken sıcaklıkların yine 5 ila 8 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Pazar günü ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile yerel yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 6 ila 10 derece arasında olması öngörülüyor.

Pazartesi günü sağanak yağışın yeniden etkisini artırması beklenirken sıcaklıkların 6 ila 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Salı günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların 6 ila 12 derece arasında olması bekleniyor.