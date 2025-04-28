Meteoroloji ve AKOM uyardı: İstanbul'da fırtına alarmı!

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesiminde bulunan iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TELEFERİK SEFERLERİNE ENGEL

Öte yandan kentteki kuvvetli rüzgar nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında sefer yapılamadığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır" ifadelerine yer verildi.

BİR UYARI DA AKOM'DAN: PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde rüzgar beklendiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, İstanbul'da rüzgarın, perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometreye kadar ulaşması beklendiği, perşembeden sonra kent genelinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel anlamda olumsuz bir etkisinin beklenmediğini bildirirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle perşembe gününe kadar sürecek fırtına etkisine karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor."