Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara ve çevresindeki illerde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara Valiliği ise saat vererek yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için; Ankara Valiliği ise yurttaşlara saat vererek uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Öte yandan Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunan Ankara Valiliği, saat 13.00'e dikkat çekti.

Valiliğin paylaşımına göre, olumsuz havanın saat 20.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.