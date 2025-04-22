Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı: Ankara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
Meteoroloji, Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ankara Valiliği de ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara tedbir çağrısı yaptı.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 22, 2025
Ankara'da Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat❗️
Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/Ez4fZ3sVzL