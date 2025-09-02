Meteoroloji verileri: Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Gün içinde sıcaklık ortalama 30 derecenin üzerine çıkacak, akşam saatlerinde ise 20 derece civarına düşecek. İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve sıcak olacak.

Ege ve Akdeniz'de sıcaklıkların yer yer 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

MGM'de yapılan açıklamada "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının biraz azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.