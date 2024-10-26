Meteoroloji verileri: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu üç büyük ilde havanın nasıl olacağını paylaştı.

İstanbul'da gün içinde sıcaklığın 20 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 10 dereceye düşmesi bekleniyor.

Ankara'da hava sıcaklığı gündüz 20 dereceyi aşarken akşam 5 dereceye kadar düşüyor.

İzmir'de ise gündüz saatlerinde 25 dereceyi bulan hava sıcaklığı, akşam 14'e düşüyor.

Öte yandan Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarında yağmur ve sağanak beklendiğini bildirdi. Ülke genelinde hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.