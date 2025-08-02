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Meteoroloji verileri: Hava sıcaklığı kademeli düşecek

MGM verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine kademeli olarak düşüyor. Ülke genelinde hava sıcaklığı bugün yalnızca 4 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Güncel
  • 02.08.2025 13:50
  • Giriş: 02.08.2025 13:50
  • Güncelleme: 02.08.2025 14:02
Kaynak: AA
Meteoroloji verileri: Hava sıcaklığı kademeli düşecek
Fotoğraf: AA

Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde termometreler, bugün öğle saatlerine kadar 4 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde hava sıcaklığına ilişkin veriler paylaşıldı.

Verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine kademeli olarak düşüyor.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 42,7 derece ölçüldü. Bunu 40,2 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil, 40,1 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ile Siirt'in Kurtalan ilçeleri takip etti.

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