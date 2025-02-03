Meteoroloji verileri: İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler hangileri?

İstanbul bu hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Kentte 5 Şubat Çarşamba ile 6 Şubat Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

AKOM'un son yaptığı açıklamada, çarşamba günü 3-10, perşembe günü de 5-15 santimetreye kadar kar yağışının görülebileceği ifade edildi.

Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da ilçe bazlı hava tahminlerine yer verdi.

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü verilerine göre, ilçe ilçe hava tahmin raporu şöyle:

Karla Karışık Yağmur Beklenen İlçeler: İstanbul Havalimanı, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar.

Kar Yağışı Beklenen İlçeler: Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Ümraniye.