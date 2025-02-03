Meteoroloji verileri: İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler hangileri?
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan İstanbul'da, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışı beklenen ilçeler de belli oldu.
İstanbul bu hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Kentte 5 Şubat Çarşamba ile 6 Şubat Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.
AKOM'un son yaptığı açıklamada, çarşamba günü 3-10, perşembe günü de 5-15 santimetreye kadar kar yağışının görülebileceği ifade edildi.
Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da ilçe bazlı hava tahminlerine yer verdi.
5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü verilerine göre, ilçe ilçe hava tahmin raporu şöyle:
Karla Karışık Yağmur Beklenen İlçeler: İstanbul Havalimanı, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar.
Kar Yağışı Beklenen İlçeler: Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Ümraniye.