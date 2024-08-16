Meteoroloji verileri: Marmara'da hava sıcaklıkları artacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağını belirtti.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hava sıcaklarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, pazartesi gününden itibaren artacak hava sıcaklıklarının gelecek hafta boyunca bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

KIRKLARELİ 37'İ GÖRECEK

İlerleyen günlerde en yüksek sıcaklıkların, İstanbul’da 31-33, Kocaeli’de 32-35, Sakarya’da 32-35, Yalova’da 31-36, Edirne’de 35-39, Kırklareli’de 33-37, Tekirdağ’da 30-36 derece aralıklarında olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.