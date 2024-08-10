Meteoroloji verileri: Yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji, yurt genelinde haftalık hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), haftalık hava durumu raporu yayımlandı.
Yayımlanan rapora göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığı yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
MGM raporunda, sıcaklığın yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklendiği ifade edildi.