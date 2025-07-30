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Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en sıcak 10 şehri

Türkiye'de en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

Güncel
  • 30.07.2025 14:14
  • Giriş: 30.07.2025 14:14
  • Güncelleme: 30.07.2025 14:24
Kaynak: AA
Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin en sıcak 10 şehri

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

Türkiye'nin en sıcak 10 şehri şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)
Siirt, Kurtalan46,9
Mardin, Nusaybin46
Şırnak, Cizre45,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar45,2
Batman, Kozluk45,1
Diyarbakır, Sur45
Gaziantep, Karkamış44
Adıyaman, Kahta43,9
Malatya, Doğanyol42,4
Erzincan, Merkez42,2
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