Meteoroloji yarın için uyardı: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji'nin haftalık hava raporuna göre sıcaklık yarın 5 dereceye kadar düşecek. Yurdun iç kesimleri için kar ve sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların perşembe gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.

Güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumunu yayımladı.

Meteoroloji, yarın hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerine gerileyeceğini bildirdi.

Yarın yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İç Anadolu'da kar yağabileceği belirtilirken İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düşebileceği kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞI TEKRAR ARTACAK

Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların tekrar artması bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günleri ise hava sıcaklığı gün içinde 15 dereceye kadar çıkacak.

