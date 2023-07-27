Meteoroloji yetkililerinden 'deprem bölgesi' açıklaması: Sıcak hava etkisini sürdürecek
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın gelecek günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, sıcaklık gölgede 40 derece ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın gelecek günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtti.
MALATYA
Malatya'da aşırı sıcaklar nedeniyle yurttaşlar mesire alanlarında vakit geçirmeyi tercih etti.
Battalgazi ilçesindeki Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı'na gelen bazı yurttaşlar, gölgelik alanlardaki kameriyelerde vakit geçirdi.
Kimi yurttaşlar se gölette deniz bisikleti sürerek serinlemeye çalıştı.
ŞANLIURFA
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü, termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, yöre insanı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti.
Kentteki bazı çocuklar ise süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.
KİLİS
Kilis'te de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, yurttaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.
Akpınar mesire alanına giden bazı yurttaşlar, soğuk suda serinlemeye çalışırken, tarlada çalışan çiftçiler ise şapka takarak güneşten korunmaya çalıştı.