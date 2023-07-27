Meteoroloji yetkililerinden 'deprem bölgesi' açıklaması: Sıcak hava etkisini sürdürecek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın gelecek günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirtti.

Güncel 27.07.2023 16:10 Giriş: 27.07.2023 16:10

Güncelleme: 27.07.2023 16:23 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA