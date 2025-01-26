Meteoroloji: Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don görülecek

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don ile çığ

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

Yurtta hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 13, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 13 en düşük 4; İzmir'de en yüksek, 14 en düşük 7 derece olacak.